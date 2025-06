El Shaarawy, relax e padel in vacanza con Okoli e Brescianini – FOTO

Sono giorni di relax per i calciatori della Roma, che si stanno godendo alcuni momenti di pausa e divertimento prima di cominciare a preparare la prossima stagione. Gollini e Dovbyk hanno condiviso le foto della loro vacanza in Sardegna, dove hanno colto l'occasione per giocare a padel con Mazzocchi, difensore del Napoli. Anche Stephan El Shaaarawy, sui suoi profili social, ha condiviso qualche scatto della propria vacanza, che attualmente sta trascorrendo con la compagna Ludovica Pagani in Tanzania. A giocare a padel insieme al numero 92 giallorosso sono stati altri due volti noti del campionato italiano, con le rispettive fidanzate: si tratta di Okoli, difensore centrale cresciuto nell'Atalanta e attualmente in forza al Leicester, e Brescianini, centrocampista della Dea. E chissà che, tra risate e partite in compagnia, non sia uscito fuori anche qualcosa su Gian Piero Gasperini.