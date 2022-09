El Shaarawy punta al rientro: “Ci vediamo presto”. E ringrazia i tifosi

"Ci vediamo presto. Grazie per tutti i messaggi". Queste sono le parole di Stephan El Shaarawy riportate in un post su Instagram. Il calciatore della Roma si è infortunato nel match con il Monza (lesione al muscolo psoas della coscia sinistra) e non vede l'ora di tornare a giocare. Sia il numero 92 che Marash Kumbulla torneranno a disposizione di Mourinho dopo la sosta di fine settembre. Il rientro è previsto per il 2 ottobre contro l'Inter.