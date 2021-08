El Shaarawy: “Per la maglia, per la gente, per la Roma… Bentornati” – FOTO

Grande gioia per il numero 92 dopo il ritorno allo Stadio Olimpico con tanti supporters giallorossi

Stephan ElShaarawy, autore di una buona prova nella partita di ieri sera vinta per 5 a 0 contro la Raja Casablanca, ha inviato un messaggio ai tifosi giallorossi con un post su Instagram: "Per la maglia, per la gente, per la ROMA... Bentornati". Questa la didascalia che accompagna le foto del match. La Roma è tornata a giocare di fronte 13000 tifosi, per la prima volta dopo più di un anno. La gioia dei calciatori di tornare a calcare i campi con i supporters sugli spalti è stata enorme, così come espressa anche da Nicolò Zaniolo sempre per mezzo Instagram. Ora la Roma è attesa dai primi impegni ufficiali, a partire da giovedì prossimo per la sfida contro il Trabzonspor.