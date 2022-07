El Shaarawy pensa già al campo: “Non vedo l’ora di ricominciare”

Quattro giorni al raduno a Trigoria della Roma, che darà il via alla preparazione della squadra di Mourinho per la nuova stagione. I calciatori si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza, almeno chi non è stato impegnato con la propria nazionale. Come Stephan El Shaarawy, che si sta rilassando a Mykonos ma con il pensiero è già al campo. "Non vedo l'ora di ricominciare", ha scritto su Instagram il Faraone giallorosso con un video celebrativo della vittoria col Sassuolo firmata proprio dal numero 92. Il futuro resta un'incognita, dal momento che El Shaarawy è ufficialmente entrato nel suo ultimo anno di contratto con la Roma.