El Shaarawy-Pellegrini, gli auguri del Faraone: “Sei un fratello” – FOTO

Dalle esultanze, alle trasferte sempre insieme, dalle giocate in campo alla sintonia fuori dallo spogliatoio. Rapporto speciale e particolare quello tra Stephan El Shaarawy e Lorenzo Pellegrini, con il faraone che ha lasciato un messaggio di auguri sui social per condividere con i followers la grande stima e il grande rispetto verso l’ex compagno di squadra. Queste le sue parole: “Dalla Roma alla Nazionale, dai ritiri alle vacanze insieme. Più che un compagno. Un amico,un fratello. Ti faccio tanti auguri“. Un rispetto per Pellegrini che hanno dimostrato anche i tanti tifosi romanisti che sul web hanno voluto fare gli auguri al centrocampista.