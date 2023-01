El Shaarawy: “Orgoglioso di far parte di questa squadra. Testa a mercoledì”

El Shaarawy si sta prendendo la Roma a suon di gol e prestazioni eccellenti. Ieri ha trovato la sua seconda rete di fila (terza stagionale) e ora mette nel mirino i quarti di Coppa Italia. Questo il suo messaggio su Instagram: "Sempre più orgoglioso di far parte di questa squadra, usciamo a testa alta contro un grandissimo avversario, ora testa subito a mercoledì". Il contratto di Stephan scade a giugno e lui ha in testa il rinnovo, infatti è anche disposto a ridursi l'ingaggio. Il Faraone vuole restare alla Roma e Mourinho ha bisogno di un jolly come lui.