El Shaarawy: “Orgoglioso delle 200 presenze con la Roma. Ora testa al derby”

All'indomani della vittoria contro il Ludogorets, e a due giorni esatti dal derby, Stephan El Shaarawy ha voluto commentare tramite i propri profili social, il traguardo delle 200 presenze in giallorosso: "Onorato e orgoglioso per aver raggiunto le 200 partite con questa maglia! Complimenti a tutti per la qualificazione ai play-off. Ora testa al DERBY". Queste le parole dell'esterno giallorosso che dunque ha voluto caricare la squadra in attesa della stracittadina di domenica alle 18:30.