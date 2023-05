El Shaarawy non basta, la Roma si fa rimontare dalla Fiorentina (2-1). Testa a Budapest

I giallorossi non trovano la vittoria da sette turni in campionato, ko anche al Franchi. Mercoledì la finale di Europa League

Daniele Aloisi Collaboratore

La Roma esce senza i tre punti anche a Firenze. La Fiorentina con una pazza rimonta nei minuti finali supera i giallorossi 2-1. Inutile il gol di El Shaarawy nel primo tempo. Mourinho lascia fuori molti titolari e si affida a Belotti in attacco. Il primo tempo è un monologo giallorosso. La Roma trova la rete del vantaggio dopo 12 minuti con El Shaarawy. Poi i ragazzi di Mourinho hanno altre tre opportunità per il raddoppio ma Cerefolini nega la gioia del gol. Nel secondo il Faraone esce per un leggero problema muscolare, le sue condizioni saranno da valutare. Nel secondo tempo regna l'equilibrio ma la Fiorentina riesce a ribaltarla in tre minuti. Gol di Jovic all'85' e all'88' di Ikone. La Roma non vince da sette turni di campionato, mercoledì ci sarà la finale di Europa League contro il Siviglia.

El Shaarawy ancora in gol: 0-1 all'intervallo — Mourinho lascia a casa Pellegrini, Matic, Rui Patricio e Dybala. Seconda partita dal 1' per Missori e Svilar, davanti altra chance per Belotti. Dopo 11 minuti arriva il vantaggio dei giallorossi. Belotti serve Solbakken che trova al centro dell'area piccola El Shaarawy con un'ottima sponda di testa. Il Faraone tutto solo fa il gol dell'1-0. Sesta rete nel 2023 per lui. Incredibile occasione per la Roma al 26'. Verticalizzazione di Smalling per El Shaarawy che alza la testa e pesca l'inserimento di Wijnaldum. L'olandese si fa murare la conclusone dall'uscita di Cerofolini ma sulla respinta il pallone rimane buono per Solbakken che a porta vuota trova l'opposizione a corpo morto di Martinez Quarta. Risponde la Fiorentina al 31' con Biraghi che su punizione prova a mettere a Svilar. Il portiere serbo blocca in due tempi. El Shaarawy a due minuti dalla fine del primo tempo sfiora la doppietta. L'esterno calcia dalla distanza, ma Cerofolini con un miracolo gli nega la doppietta deviando il pallone in angolo. Un giro d'orologio più tardi ci prova Belotti. Ancora una volta l'estremo difensore della Viola con un'ottima parata difende l'1-0. Il primo tempo termina con la Roma in vantaggio di una rete.

Jovic e Ikone la ribaltano: vince la Fiorentina 2-1 — Il secondo tempo inizia con dei cambi. Italiano mette in campo Terzic e Milenkovic per Biraghi e Martinez Quarta. Nella Roma escono El Shaarawy e Smalling ed entrano Mancini e Celik. Squillo della Fiorentina al 54' Jovic si libera bene in area e calcia da posizione ravvicinata, ma è bravo Llorente a murarlo e a salvare il risultato. Al 60' finisce anche la partita di Wijnaldum: entra Cristante. Al 74' ci prova ancora l'attaccante ex Real che si gira e calcia, ma non trova lo specchio della porta. Arriva la doccia fredda per i giallorossi all'85' con Jovic che trova la rete del pareggio. Tre minuti più tardi arriva anche il 2-1 di Ikone. La Roma esce sconfitta dal Franchi: mercoledì ci sarà la finale di Europa League.

Fiorentina-Roma 2-1, il tabellino — FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti (62' Dodo), Martinez Quarta (46' Milenkovic), Igor, Biraghi (46' Terzic); Duncan (76' Kouame), Mandragora; Ikone, Barak, Saponara (62' Sottil); Jovic. A disposizione: Terraciano, Vannucchi, Dodo, Ranieri, Milenkovic, Martinez Quarta, Terzic, Amrabat, Castrovilli, Bonaventura, Bianco, Gonzalez, Kouame, Brekalo, Sottil, Cabral. Allenatore: Italiano.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Missori, Smalling (46' Mancini), Llorente; Zalewski (80' Abraham); Bove, Tahirovic; El Shaaarwy (46' Celik), Wijnaldum (60' Cristante), Solbakken (70' Ibanez); Belotti. A disposizione: Boer, Celik, Mancini, Ibanez, Cristante, Keramitsis, Darboe, Volpato, Abraham, Pagano. Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Ayroldi. Assistenti: Perretti e Lombardi. IV uomo: Manganiello. Var: Maresca. Avar: Piccinini

Marcatori: El Shaarawy 11' (R), Jovic 85' (F), Ikone 88' (F)

Ammoniti: Saponara (F), Missori (R), Martinez Quarta (F), Venuti (F), Solbakken (R), Jovic (F), Svilar (R), Igor (F)