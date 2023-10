El Shaarawy: “Nei momenti difficili siamo rimasti uniti. Ora serve continuità”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del Faraone: "Potevamo chiuderla già nel primo tempo facendo qualche gol in più. Siamo contenti della prestazione"

Redazione

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo contro lo Slavia Praga. Queste le sue parole:

EL SHAARAWY A SKY

Com’è giocare in coppia con Lukaku? “E’ un grandissimo attaccante che fa sponda e gol. Bello giocare con grandi attaccanti, ci siamo trovati bene ma non solo con lui. Potevamo chiuderla già nel primo tempo facendo qualche gol in più. Siamo contenti della prestazione”.

Cosa è successo dopo Marassi? “Quello che ci ha contraddistinto anche negli anni scorsi. Nei momenti difficili siamo squadra, non ci perdiamo, analizziamo gli errori per non ricommetterli. La nostra forza è sempre stata il gruppo. Abbiamo analizzato le partite, adesso c’è ancora tanto da fare

Come la vuoi finire la settimana? “C’è un’altra partita importantissima e dobbiamo dare continuità in questo”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.