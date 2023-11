El Shaarawy, morto il suo primo allenatore. Il commovente ricordo: “Non ti dimenticherò”

Stephan El Shaarawy con un commovente messaggio su Instagram ha ricordato il suo primo allenatore che è morto nella giornata di oggi, Questo il suo ricordo del mister Donati: “Ste, guarda che prima di andarmene ti voglio vedere in Serie A”. Non me la scorderò mai questa frase, avevo 10 anni e tu circa 80. È stata una promessa fatta di passione ambizione e umiltà, quella che tu mi hai trasmesso insegnandomi a giocare a calcio. Non solo ho realizzato il tuo desiderio ed il mio sogno di giocare in serie A e in Champions League ma mi hai anche visto indossare la maglia della Nazionale. E se oggi sono qui tanto lo devo a te che sei stato un maestro di calcio e di vita. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, non ti dimenticherò mai, Ti voglio bene Mr Donati, Buon viaggio". Il Faraone ha pubblicato un video dell'anno scorso che riprende un bellissimo abbraccio tra i due.