El Shaarawy, l’uomo della provvidenza: 15 gol dopo il 75’. E Mourinho ringrazia

Un gol al 90’ sotto la Curva Sud e un pianto liberatorio dopo giorni complicati. José e la Roma gli sono stati vicino e lui ha ringraziato così

Daniele Aloisi Collaboratore

La settimana che ha passato El Shaarawy resterà per sempre impressa nella sua mente. La gioia per la Nazionale ritrovata dopo oltre due anni e il dramma per l’accusa di essere coinvolto nel caso scommesse. “Non si può fare del male al calcio”, ha detto Stephan a fine gara e lui ha risposto alle illazioni come meglio sa fare. Un gol al 90’ sotto la Curva Sud e un pianto liberatorio dopo giorni complicati. Mourinho e la Roma gli sono stati vicino e lui ha ringraziato così. Ormai l’ultimo quarto d’ora è diventato la sua ‘Zona Cesarini’. Infatti, il Faraone in carriera ha messo a referto 27 gol oltre il 75’, di cui 15 in maglia giallorossa. E non sarà un caso che ben 8 sono arrivati sotto la guida di Mourinho. Inoltre, è stata la 24esima volta che una squadra allenata dal portoghese fa gol oltre il 90’ in Serie A. Contro ne ha presi solamente tre, numeri che dicono tanto. Tanti di quelli fatti all’ultimo respiro da Elsha sono stati decisivi.

Lo Special One ha ricordato ieri la sua esultanza rabbiosa contro il Sassuolo e l’ha replicata, senza corsa da centometrista, nel pomeriggio dell’Olimpico. Il comune denominatore è sempre la rete del numero 92. Non molla mai El Shaarawy e lo ha dimostrato in questi anni dove si è sacrificato in più ruoli, ha vinto una coppa e ha ottenuto un meritato rinnovo del contratto. Riesce ad impersonare lo spirito di una squadra che ha siglato 7 gol negli ultimi 15 minuti. Primato condiviso con l’Inter, prossimo avversario della Roma in campionato. A San Siro non ci sarà Mou, ma non mancherà l’attaccante che non segna alla ‘Scala del Calcio’ dalla stagione 2018/2019. Con Dybala ancora ai box troverà spazio contro i nerazzurri.

El Shaarawy, dopo il primo gol non vuole più fermarsi: con lo Slavia possibile chance — Oggi Mourinho ha concesso una giornata di riposo ai suoi ragazzi. Molti sono apparsi stanchi, soprattutto chi ha viaggiato tanto con la nazionale come Paredes, Ndicka e Aouar. Domani ci sarà la ripresa degli allenamenti con l’ivoriano che resta in dubbio per una contusione al piede destro. Giovedì arriva lo Slavia e Mou sta già pensando a chi schierare. El Shaarawy è in forma, prima del gol contro il Monza aveva disputato una buona gara contro l’Inghilterra la settimana scorsa. In Europa League può ritagliarsi ancora più spazio vista l’assenza obbligata di Azmoun, Dybala ai box e uno tra Belotti e Lukaku che potrebbe riposare in vista del big match contro l’Inter. Il Faraone ha trovato il primo gol della stagione e non intende fermarsi.

