El Shaarawy, l’esperto del gol allo stadio Bentegodi: già 3 reti con la Roma

Il faraone sa come segnare in casa dell'Hellas Verona, dove ha esordito in Serie A nel 2008

L'uomo del momento è senza dubbio Stephan El Shaarawy. Il faraone, dal suo ritorno in giallorosso dopo l'esperienza in Cina con lo Shanghai Shenhua, sta ora mostrando di aver ritrovato gli spunti e la tenacia che l'avevano contraddistinto nella prima avventura con la Roma. Il numero 92 è stato l'assoluto protagonista della vittoria contro il Sassuolo nell'ultimo impegno di campionato, con un tiro a giro dei suoi che ha fissato il punteggio sul 2 a 1 per la squadra di Mourinho. Ora l'impegno è contro il Verona, allo Stadio Marcantonio Bentegodi dove il "faraone" ha già dato prova di saper segnare. L’attaccante della Roma ha esordito in Serie A proprio a Verona nel dicembre 2008 con la maglia del Genoa (all’età di 16 anni e 55 giorni) contro il Chievo. Contro i clivensi e con la maglia della Roma El Shaarawy ha segnato in 2 occasioni: una doppietta nel maggio 2017, in un roboante 5 a 3 in favore dei giallorossi e una rete in un 3 a 0 del febbraio 2019. Ora l'obiettivo è mettere il segno anche contro l'Hellas, in casa loro, in uno stadio che tanto bene ha portato in passato.