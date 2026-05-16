Finirà il 30 giugno la lunga storia d'amore tra la Roma e Stephan El Shaarawy. Ieri è arrivato l'annuncio congiunto dell'addio al termine della stagione coincide anche con la scadenza del contratto del Faraone. Una lettera commovente quella dell'attaccante classe '92, a cui è seguita oggi anche quella della futura moglie Ludovica Pagani: "Ci sono uomini che si distinguono non solo per ciò che fanno, ma per ciò che sono. In questi anni ti ho visto dare tutto: sacrificio, disciplina, cuore, amore infinito per il tuo lavoro. Ma la cosa che mi ha sempre colpita più di tutte è stata la tua umiltà. La tua eleganza. Il modo silenzioso e immenso con cui hai sempre lasciato parlare solo il campo. Da quando ci siamo conosciuti non ho perso una tua partita. Ovunque fossi nel mondo, c’era sempre una priorità: vedere te giocare. Perché non c è niente al mondo che ti fa brillare come il calcio, che è la tua vita. Prima di un calciatore esemplare, tu sei un uomo raro. Una persona vera, preziosa. E chi ha avuto il privilegio di conoscerti davvero, questo lo sa".

"Sei una di quelle persone che meritano tanto. Forse anche più di quello che hanno ricevuto. A volte le cose non vanno come ci si aspetta, ma sono sicura che la vita ti riserverà nuovi capitoli meravigliosi, perché sei un essere speciale e avrai ciò che meriti - continua Ludovica su Instagram -. Non potevo non scrivere queste parole davanti a tutti, perché se è vero che le cose belle vanno dette e mostrate le persone belle vanno celebrate ancora di più. E tutti meritano di sapere l’uomo IMMENSO che sei e quanto hai amato e onorato questa maglia. Amarti è uno dei regali più belli che la vita potesse farmi, campione . E grazie Roma sei stata la nostra casa e lo sarai per sempre, ci mancherai tanto".