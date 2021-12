El Shaarawy, infortunio al polpaccio in Bologna-Roma: al suo posto Shomurodov

Brutte notizie per la Roma che potrebbe perdere un altro pezzo importante in vista dell'Inter

Dopo l'ammonizione di Abraham - che essendo diffidato salterà l'Inter- arriva un'altra brutta notizia per la Roma. Stephan El Shaarawy ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 50' per un problema al polpaccio, al suo posto Mourinho ha mandato in campo Shomurodov. Il faraone era andato a contendere una palla alta e nella ricaduta ha avvertito un fastidio. Non ci voleva per i giallorossi che dovranno affrontare il big match contro i nerazzurri di Inzaghi senza tre capisaldi della rosa come Pellegrini, Abraham e forse il numero 92.