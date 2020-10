El Shaarawy in partenza per Coverciano: Roma al lavoro per l’accordo con lo Shenhua – FOTO

Si continua a trattare per il ritorno di Stephan El Shaarawy alla Roma. Operazione difficile ma non impossibile, nonostante la dirigenza dello Shanghai Shenhua non sembri intenzionata a pagare parte dello stipendio del giocatore, che si aggira sui 16 milioni netti a stagione. L’attaccante spinge per tornare in giallorosso, ma intanto è partito per Coverciano per rispondere alla chiamata del ct Roberto Mancini. L’esterno è stato infatti convocato per le sfide della Nazionale contro Moldavia (7 ottobre), Polonia (l’11) e Olanda (14 ottobre), ma, in caso di accordo definitivo tra Roma e Shenhua, è pronto a tornare nella capitale per le visite mediche e la firma.