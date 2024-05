El Shaarawy: “Finale di stagione complicato. Dovevamo fare di più con le big”

Le parole dell'esterno giallorosso: "De Rossi ci ha dato tanto anche se allena da poco. Ha una grande esperienza. E’ un grande leader, lo è sempre stato"

Redazione 19 maggio - 23:12

Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match vinto contro il Genoa. Queste le sue parole:

EL SHAARAWY A DAZN

Avevate il match point per il sesto posto e non lo avete fallito. “Era quello che ci ha chiesto Daniele. Se c’era una piccola possibilità dovevamo prendercela. La vittoria era doverosa anche per questo magnifico pubblico che non ci ha mai lasciato”

Bello sentirti chiamare il tuo allenatore “Daniele”. “Ci ha dato tanto anche se allena da poco. Ha una grande esperienza. E’ un grande leader, lo è sempre stato. Ci godiamo questa vittoria arrivata in un finale di stagione complicato”.

Quali sono i rimpianti. "Negli scontri diretti qualche punto in più potevamo farlo. Abbiamo sfiorato l’impresa a Leverkusen ma perdere o pareggiare oggi non era da fare”.

Motivo in più per tifare Atalanta in finale. "Sì, adesso non dipende più da noi. vediamo”.

