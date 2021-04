El Shaarawy festeggia il rientro in gruppo: “Di nuovo in squadra” – FOTO

Il Faraone si è finalmente allenato con i suoi compagni

Stephan El Shaarawy festeggia il ritorno in squadra. L'attaccante della Roma nella giornata di oggi si è allenato in gruppo per la prima volta dal suo infortunio e su Instagram ha pubblicato un post con scritto "Di nuovo in squadra". Quello del Faraone non è l'unico volto sorridente a Trigoria: a disposizione di Paulo Fonseca c'erano infatti anche Spinazzola, Kumbulla e Smalling, tutti rientrati dopo i rispettivi stop. I quattro, con ogni probabilità, saranno disponibili per la gara contro il Manchester United.