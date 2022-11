El Shaarawy, felicità sui social ma Zalewski lo prende di nuovo in giro: “Autogol”

Ieri il Faraone ha festeggiato la 50esima rete in maglia giallorossa ma Nicola ha sempre qualcosa da ridire...

Nuovo episodio della simpatica discussione social tra Zalewski e El Shaarawy. Il Faraone ha pubblicato su Instagram la foto dell'esultanza di ieri: "Che settimana. Un'altra vittoria importantissima. Ora sì, sono 50". La rete contro l'Helsinki alla fine non gli è stata assegnata e l'esterno polacco lo aveva già preso in giro tre giorni fa. "Sei da ufficio inchieste" aveva scritto Nicola, mentre ieri sera si è limitato ad un semplice "Autogol". Tanti commenti dei compagni di squadra e non. Anche Sergio Oliveira ha mandato un messaggio a El Shaarawy.