El Shaarawy Faraone de’ Roma: record di presenze. Ora punta rinnovo e…Ancelotti

Braccia incrociate sul petto e cresta alta. A Roma c'è un solo Faraone che ha conquistato la capitale e che ultimamente sta convincendo anche la dirigenza. Stephan El Shaarawy, infatti, è diventato qualcosa in più di un semplice tuttofare di riserva. Contro la Samp ha raggiunto due traguardi, oltre a segnare il gol del 3-0. Con 1517' giocati nelle varie competizioni ha superato già il minutaggio totale e finale della scorsa stagione (1512'). E all'appello mancano ancora almeno 12 partite. Non solo. Perché con la presenza numero 167 in campionato è diventato il giocatore con più gare in giallorosso della rosa oltre ad aver superato Cesare Augusto Fasanelli, uno dei miti della Roma di campo Testaccio. A una sola lunghezza di distanza c'è Pellegrini mentre 4 partite più su c'è Carlo Ancelotti. Un traguardo raggiungibile già quest'anno, ma El Shaarawy spera di arrivare ben più alto. Per farlo serve il rinnovo che oggi appare più vicino. Il Faraone è disposto a ridursi l'ingaggio da 3,5 milioni per continuare la sua storia d'amore con la Roma e ha già rifiutato un paio di offerte dalla Turchia.