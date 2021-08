El Shaarawy e Zaniolo in posa dopo l’allenamento: “Work done” – FOTO

I due attaccanti della Roma si preparano per l'inizio della stagione

La Roma di Mourinho parlerà molto italiano quest'anno. Tanti dei punti fermi in rosa saranno azzurri. Primo su tutti Zaniolo, che punta a rilanciarsi dopo i due infortuni e vuole trascinare i giallorossi più in alto possibile. Proverà a riscattarsi anche El Shaarawy, tornato a gennaio a parametro zero ma ancora lontano parente del Faraone che aveva chiusa la sue esperienza alla Roma con i gol in doppia cifra. I due sono molto legati e oggi proprio El Shaarawy ha pubblicato una foto che li ritrae dopo l'allenamento mattutino a Trigoria. "Work done" il messaggio. A una settimana dall'inizio della stagione, almeno loro sembrano intoccabili.