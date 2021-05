El Shaarawy e Nainggolan insieme a Roma: serata a due passi dal Colosseo – FOTO

I due hanno passato insieme la serata in un locale in centro

Sono stati compagni alla Roma ma sono soprattutto rimasti grandi amici. Tra Stephan El Shaarawy e Radja Nainggolan c'è un rapporto che va oltre il campo. Per questo non stupisce che come stasera i due abbiano deciso di passare insieme qualche ora al Sanctuary, un locale a due passi dal Colosseo, in pieno centro. È stato l'esterno a pubblicare la foto sui suoi social: "Reunion", ha scritto nella Storia in cui sorride accanto al Ninja e a un amico in comune. El Shaarawy è riuscito a realizzare il suo sogno di tornare in giallorosso a gennaio, Nainggolan invece no. Ma la foto ha stuzzicato la fantasia dei tifosi. La Roma deve rinforzare il centrocampo: Strootman si è proposto, chissà che non lo faccia anche Nainggolan...