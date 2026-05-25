L'ultima partita in maglia giallorossa, il gol del definitivo 2-0 e quella corsa sotto il settore ospiti al Bentegodi che ha finalmente riportato la Roma in Champions League a 7 anni dall'ultima volta. Quella di ieri non è stata una serata come le altre per Stephan El Shaarawy, che ha disputato i suoi ultimi minuti con la maglia del club che lo aveva accolto nel lontano gennaio 2016. Ma il Faraone sapeva già tutto. Come rivelato da Angelo Mangiante di Sky Sport, infatti, al termine dell'allenamento di venerdì scorso il numero 92 gli aveva confessato: "Mi piacerebbe tanto chiudere questa storia con un gol decisivo". E così è stato, secondo Nostradamus-El Shaarawy.

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