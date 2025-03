El Shaarawy e Gollini, la serata speciale per festeggiare i 30 anni – FOTO

Pausa nazionali che significa anche tempo libero. E per questo, ieri sera, Pierluigi Gollini ha voluto festeggiare il suo 30esimo compleanno in maniera speciale con un party organizzato a Ferrara al quale ha invitato anche Stephan El Shaarawy e Bryan Cristante. Lo scatto sui social è stato pubblicato proprio dall'attaccante che è molto legato al portiere arrivato a gennaio. Pochi giorni fa, lo stesso Gollini aveva celebrato le 30 candeline scrivendo in un post: "Il tempo vola ragazzi miei. Nella vita ci sono delle circostanze che possono cambiare tutto da un momento all'altro anche quando tutto sembra settato perché le cose vadano nella direzione sperata… la mia vita è cambiata parecchio negli ultimi anni e le cose che ho vissuto e ho dovuto subire mi hanno toccato molto… del resto si sa il mondo non è un posto giusto!".