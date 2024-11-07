Stephan El Shaarawy ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Union Saint-Gilloise. Queste le parole dell'esterno giallorosso

EL SHAARAWY A SKY

La possibilità di rifarsi dopo un paio di trasferte sfortunate. Intravedi i presupposti positivi in questo momento? "Assolutamente sì, è una partita che dobbiamo affrontare nel modo giusto perché c'è un solo risultato che secondo me è la vittoria. Bisogna fare una partita seria, di grande mentalità e intensità per portare a casa i tre punti che servono soprattutto per il morale".

Siete preoccupati della classifica in questo momento? "Siamo consapevoli che possiamo sicuramente fare meglio. Prima di ogni altro discorso possiamo e dobbiamo dare qualcosa in più. Oggi abbiamo l'occasione per farlo, per fare una prova d'orgoglio e tirarci fuori da questa situazione. Dobbiamo fare più risultati utili e continui perché ci sono stati troppi risultati altalenanti in questo periodo. Dobbiamo ripartire, una vittoria oggi ci può ridare la fiducia e la forza giusta per affrontare le prossime partite".