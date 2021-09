El Shaarawy: “Da tempo non vivevo un’emozione così, è fantastico”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del match-winner: "E' un'atmosfera magica perché c'è anche tanto entusiasmo nell'ambiente e bisogna tenerlo alto"

Redazione

Aspettava questo gol da quando è tornato a gennaio. El Shaarawy fa godere la Roma, che batte il Sassuolo 2-1 nel finale grazie a una sua rete. Queste le sue parole al fischio finale.

EL SHAARAWY A DAZN

Cominciamo da quello che ti viene in mente, cosa stai sentendo? Era da tanto tempo che non vivevo un'emozione del genere, correre sotto i tifosi negli ultimi minuti dopo il gol della vittoria è un'emozione fantastica. Sono i momenti per cui vale la pena aspettare. Siamo giocatori di esperienza che sanno capire che i momenti felici ci sono per tutti.

Mourinho è venuto sotto alla curva, lo fa raramente ma per cose importanti e oggi lo ha fatto per un tuo gol... Oggi è anche la sua millesima panchina per cui penso che sia un'emozione speciale e siamo contenti e soddisfatti della vittoria. E' la quinta consecutiva, ce la godiamo.

Sono venuti tutti sotto alla curva, è stato annullato un gol a Scamacca... E' un'atmosfera magica perché c'è anche tanto entusiasmo nell'ambiente e bisogna tenerlo alto, i giocatori lo stanno facendo e seguono quello che dice il mister che ha grande esperienza e qualità. E' un'emozione che bisogna tenere per le prossime partite. Bisogna subito pensare alla partita successiva, è la mentalità che bisogna avere.

EL SHAARAWY AL CANALE YOUTUBE ASROMA

Penso sia stata un’emozione incredibile, soprattutto tornare ad esultare sotto la Curva in questo modo, negli ultimi minuti il gol della vittoria. Penso che questi siano anche i momenti per cui vale la pena aspettare, farsi sempre trovare pronti perchè comunque i momenti belli arrivano per tutti. È stata un’emozione grande e ci godiamo questa vittoria.

Il mister lo ripete tante volte in conferenza che ci sono tanti allenatori all’interno di questa squadra e chi entra da il proprio contributo e la dimostrazione è arrivata questa sera.

Assolutamente. Dobbiamo essere giocatori con maturità ed esperienza e dobbiamo essere consapevoli che le ose possono cambiare rapidamente nel calcio. Io lo so bene. Bisogna lavorare con serietà ed impegno e le soddisfazioni arrivano.

Per vincere contro un avversario come questo c’è bisogno di queste caratteristiche.

Si c’è bisogno di maturità, di esperienza, di attenzione. Ci sono tante componenti che bisogna mettere. Ci sono tante partite che si vincono con i dettagli. Anche oggi il gol di Scamacca, c’è stato fuorigioco di pochissimo per cui se non fosse stato fuorigioco avremmo commentato un’altra partita. È andata bene a noi ma quello che conta è l’attenzione e la determinazione che ci mettiamo in ogni cosa.