El Shaarawy: “Contento di essere tornato. A fine stagione parleremo del rinnovo”

Il Faraone è rientrato in campo dal primo minuto nella sfida contro i granata. Un gol e la solita buona prestazione. A fine gara le sue parole: "La società sa quali sono le mie intenzioni"

Redazione

Stephan El Shaarawy, al termine del match contro la Salernitana, che lo ha visto tornare dal primo minuto, anche con gol, dopo lo stop per infortunio, ha parlato nel post-partita. Queste le sue parole:

El Shaarawy a SkySport

A che punto è la condizione a nove giorni da Budapest?

“Buona, ma non al 100%. Sono contento di essere tornato, di essermi messo a disposizione e di aver trovato subito il gol. Purtroppo non è servito per vincere, ma dal punto di vista individuale sto bene e sono contento”.

Come gestire questa attesa per una partita che può darvi anche l’accesso alla Champions?

“La Champions dovrebbe passare anche dal campionato, oggi era una grande occasione per cercare di raggiungere questo obiettivo tramite il campionato. Adesso la corsa si fa molto più complicata, avevamo l’occasione per agganciare il Milan e così non è stato. La vittoria in coppa può rendere le cose più semplici, ma non ci dobbiamo demoralizzare. Abbiamo una finale da giocare, un’altra partita prima per cercare di vincere. Non dobbiamo mollare”.

Sei in scadenza di contratto, com’è la situazione? Non manca tanto.

“Non manca tanto, dopo il campionato e dopo la coppa ci metteremo a parlare per il rinnovo. La società sa quali sono le mie intenzioni, ma ora sono concentrato sulle partite che mancano, come lo siamo tutti, e basta”.

Come sta vivendo la situazione gol Belotti? È depresso, non ci pensa? “Depresso assolutamente no. È chiaro che sia scontento, come lo sono tutti gli attaccanti quando non riescono a trovare la via del gol, però è un giocatore che dà il cuore e tutto per questa squadra quando scende in campo. Sicuramente il gol per l’attaccante è la cosa più importante, magari ci darà il gol più importante… Speriamo. È un giocatore che sa fare la differenza, come ha sempre dimostrato nel Torino, qualsiasi giocatore da qui alla fine può esserci utile”.

Come vedi Dybala? “Adesso con la caviglia non sta molto bene, sta cercando di recuperare al meglio per la finale e ci auguriamo di ritrovarlo la prossima settimana con noi. È un giocatore straimportante, sta lavorando ed è motivato come tutti, è focalizzato sul nostro obiettivo”.

Hai parlato di motivazione, lo vediamo in campo. Cosa vi ha detto Mourinho per caricarvi?

“Lo percepiamo ancora di più noi da dentro. È un allenatore che ti motiva in una maniera incredibile, riesce ad entrarti dentro e ha grande empatia con tutto il gruppo, con lo staff, con chi lavora a Trigoria. Ha la capacità di unire tutti e far dare il massimo. Siamo riusciti a creare un’atmosfera magica, non solo tra noi, ma anche con il pubblico e questo ci aiuta tantissimo in campo. Da qui alla fine non molleremo di un centimetro e cercheremo di fare la storia”

El Shaarawy a ROMA TV

"Nel primo tempo c'è stata molta deconcentrazione e poca lucidità, anche poca intensità. Nel secondo tempo abbiamo fatto sicuramente meglio, siamo riusciti a pareggiarla. Poi è chiaro che un gol preso subito dopo il pareggio ci ha un po' destabilizzato ma abbiamo creato, abbiamo avuto le nostre occasioni e purtroppo non siamo riusciti a vincere la partita come ci capita da un po' in campionato. Sicuramente abbiamo dato tutto dal punto di vista dell'impegno, però questo non deve assolutamente toglierci dai nostri obiettivi. Ce la giocheremo fino alla fine. Adesso abbiamo una strada per raggiungere la Champions ma sicuramente faremo di tutto per cercare di vincere e raggiungere l'obiettivo comune".

Mancano tre partite, bisogna pensare una partita alla volta? Si assolutamente. Questa era un'occasione per rimanere agganciati al Milan ed è chiaro che ora le cose un po' si complicano. Il nostro dovere è cercare di vincere a Firenze e vincere poi con lo Spezia e provare a raggiungere la Champions da entrambe le parti. Non molliamo, rimaniamo uniti come sempre perchè siamo un grande gruppo e ce la giochiamo fino alla fine".

Tra le notizie positive, il tuo ritorno in campo."Sono riuscito a rientrare prima del previsto ed è una cosa di cui sono contento. Sono riuscito a trovare subito il gol. La condizione non è al 100%, c'è un'altra partita e poi ci giocheremo tutto in finale per cui sono contento di aver segnato e di stare bene".