El Shaarawy, confermata la lesione al flessore della coscia destra

Dall'infermeria giallorossa non arrivano buone notizie. Dopo i primi controlli di ieri, oggi è arrivata la conferma: gli esami ai quali si è sottoposto El Shaarawy stamattina, hanno confermato la lesione al flessore della coscia destra. Il Faraone dovrà rimanere ai box probabilmente per i prossimi 15 giorni ma le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno. La speranza di Mourinho, della società e di tutti i tifosi, è di riavere il Faraone per il match contro la Salernitana (22 maggio).