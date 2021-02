El Shaarawy: “Che intesa con Dzeko: con questa qualità ci sarà da divertirsi”

Un ritorno dal 1′ positivo quello di El Shaarawy, che ha dato “il via” all’1-0 trovando il palo che è diventato un assist per Dzeko. A fine partita le sue sensazioni

EL SHAARAWY A SKY

La tua è una diversità che va ad arricchire la fase offensiva.

A differenza degli altri trequartisti ricerco la profondità, soprattutto quando Edin riceve la palla. Devo ritrovare un po’ di lucidità nelle giocate ma mi sento bene. Oggi è stata una buona partita da parte di tutti, quindi siamo soddisfatti. Peccato per il palo, ma da lì è nato il gol di Edin quindi va bene uguale.

Vi siete ritrovati tu ed Edin.

E’ stato bello ritrovarlo, ma gioco al fianco di tanti calciatori di grande qualità. Ci sarà da divertirsi.

Cos’ha la Roma in più rispetto a quella della tua prima avventura? Dove può arrivare?

Ha grande qualità, un’identità, cerca molto il fraseggio per poi andare a far male. Ha giocatori che sanno fare la differenza. C’è un ottimo spirito nello spogliatoio, siamo bravi ragazzi che si aiutano. E’ importante per arrivare a grandi traguardi.

L’intesa con Dzeko funziona bene.

C’è ancora quest’intesa, sono contento di questo e della vittoria. C’è tanto entusiasmo da parte mia, voglia di giocare e rifare ciò che fatto quando sono arrivato a Roma nel 2016.

EL SHAARAWY A ROMA TV

Ventuno mesi dopo l’ultima volta da titolare all’Olimpico: sensazioni positive

Una bella emozione tornare a partire dal 1’ qui all’Olimpico. Sono felice, soprattutto per la vittoria della squadra, che è stata importante per la nostra crescita. Abbiamo avuto l’atteggiamento giusto sin da subito.

Peccato per il palo con quel bel tiro a giro

Sì dispiace, ma da lì è nato il gol quindi va bene lo stesso.

Come ti senti dopo la partita di oggi?

Meglio, il gol ora non deve diventare un’ossessione. E’ importante trovare lucidità e brillantezza sulle giocate, oggi mi è un po’ venuta a mancare. Mi sento meglio fisicamente, spero di accumulare più minuti nelle gambe per essere più decisivo.