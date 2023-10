El Shaarawy celebra il ritorno in Nazionale: “Felice e orgoglioso”

Il Faraone della Roma è tornato in extremis in Nazionale e sarà a disposizione per la sfida con Malta

Redazione

Il forfait di Zaccagni per la partita contro Malta e l'assenza forzata di Zaniolo hanno portato il ct Spalletti a convocare un altro attaccante. La scelta è ricaduta su un giocatore esperto come Stephan El Shaarawy, che con la maglia della Roma vive un periodo con pochi minuti in campo. Ma il Faraone giallorosso resta esterno di enorme affidabilità, spesso decisivo anche a gara in corso. El Shaarawy è tornato a vestire la maglia azzurra dopo più di due anni e mezzo, festeggiando la convocazione con un post su Instagram: "Felice e orgoglioso di tornare a vestire la maglia azzurra".

