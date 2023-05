El Shaarawy carica la Roma per la finale: “Tutti a Budapest, il resto non conta”

Stephan El Shaarawy è stato uno degli uomini più positivi nella sconfitta contro la Fiorentina. Il Faraone ha sbloccato il match su assist di Solbakken prima di essere sostituito per un piccolo fastidio muscolare che però non gli impedirà di esserci a Budapest e oggi, tramite i propri profili social, ha voluto carica tutto l'ambiente proprio in vista della finale: "O tutto o niente, il resto non conta più, tutti a Budapest per un’altra finale storica, più uniti che mai. Daje ROMA!". Questo il messaggio di El Shaarawy che non ha ancora risolto la sua situazione contrattuale, al momento passata in secondo piano come ammesso da lui stesso qualche giorno fa: "Dopo la finale ci siederemo a parlare per il rinnovo. La società sa quali sono le mie intenzioni".