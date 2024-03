El Shaarawy, arriva il regalo del tifoso-artista: un quadro da Super Saiyan FOTO

Stephan El Shaarawy è uno dei simboli della Roma, non solo di quella De Rossi. I tifosi ne apprezzano il sacrificio e la serietà oltre al rendimento in campo. Ieri per il Faraone è arrivato il regalo a sorpresa di un tifoso conosciuto per altre opere dedicate a giocatori e tecnici giallorossi. Done Art, infatti, ha incontrato ElSha nel parcheggio di Trigoria per donargli un'opera che ritrae Stephan in versione Goku di Dragon Ball Z: prima in modalità "normale", poi in Super Saiyan con la maglia numero 92. "E' sempre un piacere incontrarti", ha scritto il tifoso che si è fermato a parlare per qualche minuto con l'attaccante.