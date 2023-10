El Shaarawy, anche Dzeko al suo fianco. Arrivano i complimenti per il gol: “Grande”

I due hanno giocato insieme in maglia giallorossa e il bosniaco si è congratulato per il gol allo scadere

La Nazionale ritrovata, le false accuse e il gol al 90'. È stata una settimana piena di sali e scendi per Stephan El Shaarawy che ieri dopo la rete dell'1-0 è scoppiato in un pianto liberatorio. Anche il suo ex compagno Edin Dzeko ha dimostrato di stare al suo fianco commentando il posto della Roma su Instagram scrivendo: "Grande" e aggiungendo l'emoticon del cuore. Tutto il mondo del calcio è stato vicino a Stephan e non poteva mancare la dedica d'amore della fidanzata, la famosa influencer Ludovica Pagani, che nella storie ha scritto: "Sempre con te".