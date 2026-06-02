Mentre la Roma del futuro si comincia a costruire tra le mura di Trigoria, parecchi calciatori giallorossi si stanno preparando per l'inizio del Mondiale. Il primo match è in programma l'11 giugno e tutte le nazionali impegnate stanno approfittando del tempo a disposizione per misurarsi in match amichevoli. Così anche il Marocco che è sceso in campo contro il Madagascar anche se il tecnico Ouahbi dovrà fare a meno di Neil El Aynaoui. Il centrocampista della Roma non è a disposizione per il match di oggi, ma, secondo quanto riporta il portale marocchino Soccer212, non c'è da preoccuparsi. L'ex Lens ha accusato una lieve intossicazione alimentare ma non dovrebbe avere problemi a riprendersi entro l'inizio della Coppa del Mondo. Neil è uno degli inamovibili del Marocco dopo una Coppa d'Africa vinta da assoluto protagonista.