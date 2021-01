Ekdal: “Stiamo difendendo bene, ma dobbiamo migliorare con la palla tra i piedi”

Nessun gol nel primo tempo di Roma-Sampdoria, è 0-0 all’intervallo allo stadio Olimpico. Dopo il duplice fischio dell’arbitro, il centrocampista blucerchiato Albin Ekdal è intervenuto ai microfoni di Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

ALBIN EKDAL A DAZN

Da parte vostra, una gabbia attorno i giocatori di maggior qualità della Roma. Ranieri non si è sentito, quindi state facendo bene.

Sì, stiamo difendendo bene, ma dobbiamo migliorare molto quando abbiamo la palla. La Roma fa girare il pallone in maniera veloce, ma in difesa stiamo facendo bene. Con la palla dobbiamo fare molto meglio per fare gol.