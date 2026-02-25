Eddie Brock con la maglia della Roma a Sanremo. Poi arriva il regalo di Soulé

Il cantante, in gara con "Avvoltoi" all'Ariston, è un grande è tifoso giallorosso

C'è sempre più Roma a Sanremo. Dopo i video virali di Leo Gassman e l'esibizione "giallorossa" di Mara Sattei, anche Eddie Brock ha mostrato la sua fede indossando una maglia della Roma nel corso di una partita di beneficenza. Poi parlando con i cronisti ha risposto alle parole di Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti: "Baratterebbe la vittoria a Sanremo con lo scudetto della Lazio? Farei la stessa cosa anche io, lo capisco”. Nel corso di un'intervista per DAZN; invece, è arrivato un regalo direttamente dalla Roma: una maglia di Soulé autografata proprio da Mati. Il cantante, in gara con "Avvoltoi" all'Ariston, è nato a Roma ed un grande tifoso giallorosso.