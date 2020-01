Ed è ancora bufera social su Totti: colpa di un like (sbagliato?) a Buffon

Ci furono giorni in cui, alla vigilia del derby, tutta la Roma giallorossa si schierava compatta alle spalle di Francesco Totti per farsene scudo e spada, scrive Massimo Cecchini su gazzetta.it. Adesso, invece, accade che l’ex capitano giallorosso, a 48 ore dalla sfida contro la Lazio, venga subissato di critiche da parte dei propri tifosi per un uso, diciamo così, incauto dei social. Se si volesse prendere per buona la tesi dei romanisti duri e puri (si fa per dire), è la terza volta che accade, peraltro in poche settimane. Dal “like” alla cessione di Florenzi (con goffa smentita), al “like” di complimenti di Bobo Vieri alla Lazio per i suoi 120 anni fino ad oggi. In cui è successo questo: Buffon sul proprio profilo Instagram ha postato una foto dell’ultima partita di Coppa Italia fra Juve e Roma. Si vede il portiere che ha appena deviato il tiro di Pellegrini, e Kalinic che incombe (anche qui si fa per dire) per sciupare la respinta. Il portiere scrive: “Avanti tutta anche in Coppa Italia”. E qui nasce il pasticcio perché Totti, legato da antica amicizia a Buffon, ha messo il “like” incriminato.