ECA, Vergine: “La Roma contribuirà attivamente per la crescita dei settori giovanili”

Si è svolto in questi giorni a Roma lo "Youth Football Knowledge Exchange" dedicato al confronto sull’evoluzione dei metodi di lavoro nella gestione dei settori giovanili tra i club iscritti all’ECA. Immancabile tra i tanti club, la Roma. Tante le figure presenti ai vari incontri: tra tutte quella di Pinto e Vincenzo Vergine, oltre a Zalewski, Bove e Darboe. Queste le dichiarazioni rilasciate dal responsabile settore giovanile della Roma: "Siamo stati felici di aver raccolto riscontri positivi al termine di questi giorni di lavoro. Desidero ringraziare l’Eca e sottolineare ancora la nostra soddisfazione per aver potuto realizzare questo evento a Roma, che peraltro ha registrato il numero massimo di adesioni rispetto alle precedenti edizioni. Le relazioni e i confronti che sono scaturiti hanno rappresentato un momento di crescita e di arricchimento, oltre a essere stati un modo per far capire in quale direzione vogliamo andare. Ritengo a tal proposito fondamentale l’aggiornamento: in Italia abbiamo sviluppato metodologie all’avanguardia, ma è altrettanto vero che sotto alcuni aspetti ci sono Paesi in Europa che offrono spunti costanti. Per questo vogliamo continuare a dare il nostro contributo al dibattito sul futuro dei settori giovanili e trarre al contempo giovamento da esso".