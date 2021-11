Eberl: “Zakaria è ambizioso. Non posso escludere niente per gennaio”

Il DS del Borussia Mönchengladbach ha parlato di Ginter e dello svizzero: "Troveranno sempre un contratto da qualche parte"

Max Eberl, direttore sportivo del Borussia Mönchengladbach ha parlato del futuro del centrocampista Denis Zakaria, oggetto dei desideri della Roma di Mourinho. Queste le sue parole a gladbachlive: “Giocatori come Ginter e Zakaria troveranno sempre un contratto da qualche parte, questo è chiaro. Ma loro due non vogliono un contratto qualsiasi, sono ambiziosi. E non dico solo a livello economico, anche dal punto di vista sportivo. Continueremo a parlare con loro e gli offriamo quello che possiamo. Sono ancora fiducioso. Partenza già a gennaio? Ribadisco le nostre intenzioni: vogliamo rinnovare con loro. Però non posso escludere niente di questi tempi”.