Roma, Zalewski è il Golden Boy eletto dal web

Nicola Zalewski è il vincitore del Golden Boy Web 2022. Un trionfo ottenuto con uno dei suoi marchi di fabbrica, ovvero una prorompente accelerazione. Di quelle che, con indosso la maglia della Roma, dispensa sulla fascia destra, soltanto all'occorrenza, e soprattutto su quella sinistra, dove si lascia preferire anche a Spinazzola. Un traguardo messo in palio tra i venti finalisti del Golden Boy - selezionati da una giuria internazionale di 50 tra giornalisti e direttori di testate prendendo in rassegna tutti i talenti Under 21 che militano nei principali campionati d'Europa - e assegnato sulla base delle preferenze pervenute dagli utenti di Tuttosport. La Roma ha celebrato Zalewski sui social e ha aggiunto sul sito ufficiale: "Nico si è aggiudicato il premio, che sottolinea il grande lavoro svolto dal Settore Giovanile dell'AS Roma, conquistando 161.048 preferenze sui 322.875 voti espressi sul sito del quotidiano sportivo (49.9%). Camavinga è arrivato a 85.270 (26.4%) e Antonio Silva a 38.934 (12.1%)".