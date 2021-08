È morto Gianfranco Giubilo: oggi compiva 89 anni. Anche la Roma lo piange

Il noto giornalista de 'Il Tempo' si è spento proprio nel giorno del suo compleanno

Gianfranco Giubilo non c'è più. Il giornalista sportivo, una vita a 'Il Tempo', se n'è andato nel giorno del suo 89esimo compleanno dopo una lunga carriera - soprattutto a occuparsi della Roma - in cui è diventato una delle firme più autorevoli del panorama del giornalista sportivo in Italia. Anche il club giallorosso ha espresso il proprio cordoglio sui suoi canali social: "L’AS Roma piange la scomparsa del Maestro Gianfranco Giubilo. Storica firma del giornalismo italiano, è stato tra i fondatori della Hall of Fame". Volto noto per i tifosi romanisti, che lo hanno seguito in tante trasmissioni a tinte giallorosse, Gianfranco Giubilo lascia un grande vuoto. La redazione di Forzaroma.info si stringe attorno alla famiglia.