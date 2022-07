E’ morto Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica e grande tifoso della Roma

E' venuto a mancare in queste ore un pezzo enorme del giornalismo italiano: Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica e di L'Espresso aveva 98 anni. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari è stato il primo direttore-manager dell'editoria italiana ed era anche un grande tifoso della Roma. In occasione dei suoi 90 anni la Roma gli ha fatto recapitare una maglia col suo nome sulle spalle, autografata da Francesco Totti e consegnata dal direttore de La Stampa Massimo Giannini. Ma in molte occasioni Scalfari aveva citato la sua passione. Una delle sue frasi più iconiche resta: "Quando vince la Roma, vince anche un po' la Sinistra".