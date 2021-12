È la partita più complicata

Bergamo è sempre stato un campo difficilissimo, perfino quando l'Atalanta navigava a centro classifica. E oggi la Roma non va in campo neppure al suo massimo

È la partita più dura, in un momento difficilissimo per la Roma, riporta Paolo Liguori su Il Messaggero. Bergamo è sempre stato un campo difficilissimo, perfino quando l'Atalanta navigava a centro classifica. E oggi la Roma non va in campo neppure al suo massimo, senza Pellegrini e con molti giocatori in cerca della miglior condizione. Non si tratta di cercare alibi preventivi. Il fatto è che, con otto punti di distanza dalla quarta, l'Atalanta diventa la tappa decisiva del girone d'andata. Non l'ultima spiaggia, ma di sicuro una linea di demarcazione. Un peso in più che la Roma, abbastanza emotiva, non sopporta bene come dimostra il primo gol subito con l'Inter. Quello striscione esposto a Trigoria "Con Mourinho fino all'inferno" rappresenta lo stato d'animo prevalente dei tifosi: bisogna andare avanti, con pazienza e senza paura.