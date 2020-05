Dzeko, weekend davanti alla tv: “Ho visto tutte le partite della Bundesliga, non vedevo l’ora”

Edin Dzeko ha trascorso l’ultimo weekend davanti alla tv. Il capitano della Roma lo ha confessato al ‘Kicker’ dopo la ripresa della Bundesliga, che ha calamitato l’attenzione di tutti i tifosi tedeschi ed europei. Dal gol di Haaland al poker del Bayer Leverkusen, da sabato a lunedì, il campionato in Germania è ripreso a porte chiuse e con esultanze di gomito. “Non vedevo l’ora che la Bundesliga ricominciasse. Nel fine settimana ho visto tutte le partite possibili – ha raccontato Dzeko, che si è fatto conoscere al grande calcio proprio in Germania, con il Wolfsburg -. E a mia moglie, scherzando, ho detto: ‘Per favore, non disturbarmi’. Spero che andrà tutto bene”. Il bosniaco, come gli altri suoi compagni, non vede l’ora di tornare in campo, ma nel frattempo si metterà seduto davanti alla tv come tutti gli altri appassionati, che hanno portato addirittura a triplicare l’audience del campionato tedesco.