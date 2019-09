Dzeko: “Vittoria meritata, siamo impazziti. Non era facile, poi quel rigore regalato…”

Un 2-1 che vale molto più di tre punti. Contro il Bologna decide Edin Dzeko con un gol all’ultimo secondo di recupero e con la Roma in dieci uomini. A fine partita ha parlato l’attaccante giallorosso. Ecco le sue parole.

DZEKO A SKY

Il tuo diventa un gol pesantissimo…

Penso che alla fine sia meritato, anche perché ho sentito che il loro rigore era un po’ un regalo. Abbiamo vinto meritatamente, ma così alla fine è ancora più bello.

Credete ancora di più in voi stessi?

Non è facile venire qui, è una squadra tosta. Abbiamo provato a imporre il nostro gioco, nel primo tempo ci è mancato l’ultimo passaggio. Siamo stati bravi.

I tifosi sono impazziti.

Siamo tutti impazziti. Sono molto contento per noi e per la squadra, anche per i tifosi che sono sempre con noi. Speriamo di regalargli qualche vittoria.

Che messaggio avete mandato al campionato?

Lo abbiamo mandato a noi stessi, che siamo una squadra forte, che vogliamo andare avanti e provare a vincere tutte le partite, siamo convinti del nostro gioco, vogliamo e possiamo sempre migliorare. Questa vittoria ci dà tanto.

DZEKO A ROMA TV

Quanto è bello vincere così…

“E’ ancora più bello vincere all’ultimo respiro come è sempre qui contro il Bologna. E’ una squadra tosta, ma abbiamo vinto meritatamente”.

La squadra è stata brava a reggere in inferiorità

“Ci abbiamo creduto fino alla fine, siamo stati bravi con un uomo in meno. Siamo stati bravi a non prendere il secondo gol, prima del secondo ho avuto un’altra occasione. non è facile venire qui a fare risultato. Nel primo tempo è mancato l’ultimo passaggio, ma in totale abbiamo fatto un’ottima gara”.

Potevi farlo prima il gol, così ci toglievamo il dente?

“Meglio prima che no”.

Hai detto che avete avuto grande difficoltà, anche fisicamente?

“Ultimamente si gioca ogni tre giorni, loro sono stati più freschi, ma fisicamente stiamo bene lo abbiamo fatto vedere anche nel finale. Siamo stati compatti e abbiamo fatto il gol in ripartenza che pesa tanto”.

Era la tua azione quella nel finale con il tiro, ma è andata bene cosi…

“Grazie”.