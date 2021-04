Dzeko vero leader, dopo il gol di Pellegrini incita la squadra: “E’ tutto aperto”

In pochi minuti si è ribaltata la partita della Roma. Dal potenziale 2-0, vanificato dai guantoni di Pau Lopez, all’1-1. I giallorossi segnano il pareggio grazie a una punizione di Pellegrini, aiutato dal portiere avversario che non tiene bene il pallone. Gol fuori casa e gioia tra i giocatori, che subito dopo la rete si raccolgono tutti insieme e fanno il punto della situazione. Da vero leader Dzeko incita i compagni: “E’ tutto aperto“, urla ai suoi. Il bosniaco è uno dei protagonisti della partita, e dopo l’uscita di Spinazzola è il giocatore in più in campo. Fonseca può tirare un sospiro di sollievo, il Cigno di Sarajevo è tornato e lo sta dimostrando, prendendo in mano la partita e la squadra. Ora l’allenatore portoghese ha un bel grattacapo per le prossime sfide, lui o Mayoral? Se Dzeko è quello di oggi, c’è poco da pensare.