Dzeko, va all’asta il premio per il terzo miglior marcatore scelto dai tifosi – VIDEO

Nonostante la stagione di alti e bassi, a dicembre Dzeko è diventato il terzo miglior marcatore della storia della Roma. Grazie a Socios.com, i tifosi in possesso dei Fan Token hanno scelto il design di una stampa da regalargli. Insieme all’artista brasiliano Thiago Teixeira ha sviluppato due design celebrativi diversi e i fan, sull’applicazione, hanno deciso quale regalare a Dzeko per il traguardo raggiunto. Una seconda stampa è stata firmata dal giocatore ed è stata messa in asta. Il ricavato dell’asta verrà interamente devoluto all’Associazione bosniaca UDRZENJE SRCE ZA DJECU (Heart for Children with Cancer Association)”.