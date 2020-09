Dzeko, tre volte papà: Amra ha partorito la terza figlia di Edin

Edin Dzeko fa tripletta, ma stavolta non in campo. L’attaccante della Roma questa mattina è diventato papà per la terza volta. Sua moglie Amra ha partorito la piccola Dalia, la terza figlia avuta con il centravanti bosniaco (quarta per lei) nella clinica romana Mater Dei. Tutti e tre sono nati a Roma. Il parto era atteso per oggi e per questo motivo la presenza di Dzeko nella trasferta della squadra a Cagliari era in dubbio. Edin ci sarà, ma partirà più tardi rispetto ai compagni.

Ecco il comunicato della clinica: “Oggi, 12 Settembre, alle ore 07.58, è nata nella clinica Mater Dei di Roma Dalia, figlia

del calciatore della A.S. Roma Edin Dzeko e della moglie Amra. La mamma, seguita dal ginecologo Nicola Caiazzo, e la bellissima bambina, che pesa Kg. 3,330, godono di ottima salute. Mamma e papà sono felicissimi ed emozionati”.