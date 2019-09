È servito un colpo di testa di Dzeko per scacciare via i fantasmi e permettere alla Roma di tornare con una vittoria dal Via del Mare di Lecce. Quello del bosniaco è un gol da tre punti che sottolinea ancora una volta la sua importanza nella squadra giallorossa: sono arrivate dieci vittorie nelle ultime dodici partite in cui Edin è andato a segno. Di fatto, quando Dzeko segna, la Roma vince. Un’equazione non da poco per Fonseca.