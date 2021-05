Dzeko tra relax e futuro: ecco come ha seguito la finale di Europa League – FOTO

Il bosniaco è in vacanza a Dubai con la moglie e alcuni amici. In questi giorni l'incontro tra il suo manager e Pinto

In attesa di conoscere meglio il suo futuro, Edin Dzeko si è concesso qualche giorno di vacanza insieme alla moglie Amra e alcuni amici. Il bomber della Roma è a Dubai, una delle sue mete vacanziere preferite. Ieri sera a cena, non si è voluto perdere la finale di Europa League tra Manchester United e Villarreal, vinta poi dagli spagnoli. L'attaccante è stato immortalato insieme all'amico e collega Hajrovic, sintonizzato con Danzica direttamente dallo smartphone. Sicuramente qualche rimpianto avrà attraversato la testa del bosniaco, che avrebbe potuto giocare quel match con la sua Roma, provando magari a vincere il suo primo trofeo in giallorosso. Acqua passata, ormai. In questi giorni il suo agente Lucci incontrerà il gm romanista Pinto e si metterà un punto sul da farsi. Nessuna ipotesi al momento è da escludere. In ballo sia la rescissione del contratto (scadenza 2022), che la permanenza con Mourinho.