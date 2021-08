Dzeko: “Tiferò Roma per 36 partite, le auguro tanta fortuna. Stimo molto Inzaghi”

Il bosniaco ha parlato dal ritiro della nazionale: "Io vecchio? Conta solo il campo..."

Dopo una lunga serie di sessioni di mercato in cui Edin Dzeko è stato a un passo dall'addio alla Roma, si è concretizzato poche settimane fa il divorzio tra il bosniaco e la capitale. L'ex capitano dei giallorossi è approdato all'Inter e per la prima volta ha preso la parola in un'intervista rilasciata in patria dal ritiro della nazionale: "Auguro tanta fortuna alla Roma. La sosterrò in tutte le 36 partite di Serie A", dice Dzeko a 'Klix.ba'. Edin non dimentica il legame con questi colori, ma nelle due partite con l'Inter dovrà tornare un'avversaria da battere come le altre. E poco importa se qualcuno gli ha dato del vecchio: "Il campo è l'unica misura di tutto. Non importa se sei vecchio, ma cosa fai sul campo. Io mi sento bene e non faccio caso a quello che dicono. Mi interessa solo il campo".